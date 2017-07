De 19 a 28 de julho, o município de Roca Sales realiza a 1ª Semana Italiana. O evento inicia com café colonial e termina com um Filó Italiano. Confira a programação completa e prestigie:

19 de julho: Café Colonial Beneficente ao Hospital Roque Gonzales na Pizzaria Beviana, às 18h;

21-22-23 de julho: Jantar e almoço na Pizzaria Majórica, Pizzaria Marasca, Pizzaria Beviana, Restaurante do Gringo e Specialittà;

22 de julho: Café da manhã compartilhado na Praça Júlio Lengler as 9h e em seguida Desfile das famílias italianas pela cidade;

22 de julho: Missa rezada em Italiano na Igreja Matriz às 19h e em seguida Sopa de Capeletti no Salão Paroquial;

23 de julho: Caminhada com saída da Praça Júlio Lengler, passando pela Linha Marechal Deodoro (Constância), Linha Brasil (Picadinha) até a Linha Marechal Floriano Baixa (Arroio Augusta Baixa) com Café Colonial Italiano. Inscrições na Secretaria de Educação, no CSU, com café no valor de R$ 25;

28 de julho: Filó Italiano na Linha João Abott (Campinhos) as 19 horas.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales