Roca Sales realiza a Festa de Páscoa e a Feira do Peixe Vivo

No sábado (08), na Praça Júlio Lengler será realizada a Festa da Páscoa e a Feira do peixe vivo. Na oportunidade haverá comercialização e exposição de peixes, coelhos, artesanato, produtos coloniais e degustação de peixes. A feira também contará com a venda de pastéis, cachorros-quentes, bolo, refrigerantes e água ofertados pelos CPM´s das EMEI´s e ECEI´s municipais.

Confira a programação:

9h: abertura oficial

14h: Mini circuito de atividades com premiação para as crianças

15h30min: Brinquedos infláveis

19h: Apresentação do CRAS e do Coral Municipal

20h: Encenação da Paixão de Cristo, organizado pela comunidade local

22h: Encerramento

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales