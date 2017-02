Roda d’água do Parque do Engenho volta a funcionar em Lajeado

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), providenciou o conserto de uma bomba d’água que viabiliza o funcionamento da roda d’água instalada no Parque do Engenho. “Não funcionava mais em razão da bomba que devolve a água ao lago estar estragada”, explica o secretário, Luis André Benoitt.

Segundo ele, caso liberassem a passagem da água sem a bomba funcionar, o lago secaria. Além do embelezamento e do agradável som da água em movimento, a melhoria contribui para a oxigenação do lago e, consequentemente, dos animais que ali se desenvolvem. De acordo com servidores da Sema, a roda não funcionava há cerca de um ano.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado

Foto: Jardel Feldens