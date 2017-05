As artesãs de Imigrantes interessadas em expor seus trabalhos na Rosenthal Fest, podem realizar a inscrição com a equipe do Escritório da Emater-RS/Ascar de Imigrante, até o final do mês de maio. A Rosenthal Fest será realizada no dia 10 de junho, no salão da comunidade, a partir das 13h. Além do artesanato haverá feira do produtor, jogos, música e uma festa junina.

Texto: Ascom Imigrante