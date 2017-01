Rota do Desenvolvimento será liberada no próximo mês

Em poucos dias a Rota do Desenvolvimento estará liberada para o tráfego de veículos pesados. A Secretaria de Obras está realizando os trabalhos de acabamento da via e concluindo a base final. A rota alternativa servirá para desafogar o trânsito de Encantado e facilitar o acesso de veículos de grande porte, que atendem várias empresas do município, como Carrer, Fontana, Vini Lady e Cosuel. O secretário Artur Lopes de Souza acredita que até o dia 10 de fevereiro a rota estará liberada.

A administração municipal já está em buscas de recursos para o asfaltamento.

Texto: Ascom Encantado