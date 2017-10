Rota Turística “Pelos Caminhos do Pão e do Vinho” está entre as prioridades da União para 2018

Nesta quarta-feira (18), às 11h, várias lideranças do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha participaram de uma audiência no Ministério do Turismo, em Brasília. Na oportunidade foi definido que a pavimentação da Rota Turística “Pelos Caminhos do Pão e do Vinho” será incluída nos projetos do Ministério do Turismo para 2018.

O presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Rafael Fontana, ressaltou a importância dessa reunião. “Avançamos junto ao Governo Federal para a priorização desse projeto e a inclusão de recursos no orçamento de 2018”.

Fontana ainda salienta, que a decisão tomada pela bancada gaúcha, de incluir o projeto de asfaltamento da Rota Turística no orçamento da União em 2018, ajudou a reforçar o posicionamento do Ministro do Turismo. A Bancada esteve reunida na terça-feira de tarde, dia 17.

Além do presidente da Amturvales esteve em Brasília, o Presidente da Amvat, Prefeito Carlos Rafael Malmann, o Prefeito em exercício de Encantado, Enoir Cardoso; Prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana; Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin; Prefeito de Muçum, Lourival Seixas; Prefeito de Ilópolis Edemar Rovadoschi; Prefeito de Anta Gorda, Celso Casagrande; Prefeita de Doutor Ricardo, Catea Rolante; Prefeito de Monte Belo do Sul, Adenir José Dalle; Prefeito de Santa Tereza, Gilnei Fior; prefeito de Nova Bréscia, Marcos Antônio Martini; Prefeito de Coqueiro Baixo, Jocimar Valer; Vereador de Encantado, Diego Pretto; Secretário Executivo do Consisa, Nilto Rolante. Além disso, também estiveram presentes os Deputados Estaduais, Edson Brum e Alceu Moreira, que agendaram a audiência.

As lideranças do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha já estiveram reunidas em Brasília no dia 22 de agosto para conseguir a inclusão do projeto nas prioridades da bancada gaúcha.

Além de integrar o Caminho dos Moinhos e o Vale dos Vinhedos, a Rota Turística “Pelos Caminhos do Pão e do Vinho” envolve diretamente os municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Roca Sales, Muçum, Encantado, Doutor Ricardo, Anta Gorda, Ilópolis e Vespasiano Corrêa.

Juntos, os dez municípios que compõe a Rota Turística, têm mais 166 mil habitantes e um PIB superior a 6 bilhões de reais. Do município de Santa Tereza até Anta Gorda, o trecho que deverá ser asfaltado tem 61 km de extensão. Nele circulam cerca de 800 veículos por dia. A obra facilitará o escoamento da produção nos mais diversos setores econômicos, como aves, suínos, móveis, leite, ração, cereais, grãos, frutas, legumes, bebidas e alimentos e gerará incremento de impostos.

Por ano circulam cerca de um milhão e quatrocentos mil turistas que visitam ou desfrutam de 418 empreendimentos turísticos, sejam eles meios de hospedagem, serviços de alimentação, e demais atrativos turísticos; o gasto médio atual dos turistas é de 875 reais em Bento Gonçalves e 154 reais nos demais municípios. Nas duas regiões são gerados atualmente 2013 empregos nestes empreendimentos do Turismo. Com a viabilidade da ligação asfáltica existe uma expectativa de novos negócios e a geração de mais 2000 novos empregos.

Com a conclusão da estrada que une o Vale do Taquari a Serra Gaúcha, o visitante poderá encontrar múltiplas atrações e desfrutar de uma grande riqueza cultural e histórica, que se conjuga com os costumes dos habitantes e da exuberante natureza.

Emendas da bancada gaúcha

Além do projeto de pavimentação da Rota Turística “Pelos Caminhos do Pão e do Vinho”, a bancada gaúcha inseriu a duplicação das BRs 116 Guaíba/Pelotas), 285 (São José dos Ausentes/SC), 290 (Porto Alegre/Pântano Grande), 153 (Erechim/Passo Fundo) 158/287 (travessia urbana de Santa Maria); rota turística Panorâmica (Canela/Três Coroas), pontes de Tramandaí/Imbé e Porto Xavier/San Xavier, institutos federais de educação e UERGS, hospitais GHC (tratamento de câncer), São Lucas/PUC, de Caxias e filantrópicos e Santas Casas.

