“Roteiro Encantado poderá ser visitado durante a Suinofest” – por Lizeli Bergamaschi

Os visitantes que vierem para o Vale do Taquari nos dias 09,10, 11, 16, 17 e 18 de Junho terão a oportunidade de participar da SUINOFEST, no Parque Municipal João Batista Marchese, de Encantado. Convido todos os leitores para participarem da Suinofest, a fim de conhecerem as potencialidades do Município e se divertirem de montão.

O turismo é um dos eixos da Suinofest. Esta área contribui para o desenvolvimento socioeconômico local, para a geração de empregos e a criação de uma infraestrutura que beneficia não só o turista, como toda a população. Em Encantado, há anos foi estruturado o Roteiro Encantado e durante a Suinofest será proporcionada a visitação a alguns dos pontos turísticos.

O Roteiro Encantado é um trajeto surpreendente, onde o visitante encontra uma bela paisagem e uma variedade de belezas turísticas, culturais, religiosas, artesanais e históricas.

Neste ano, os passeios ocorrem nas tardes dos sábados, dias 10 e 17 de junho e dos domingos, dias 11 e 18 de junho. A recepção e a saída do Parque João Batista Marchese estão programadas para às 14h. Logo em seguida, os visitantes vão conhecer a Casa de Cultura Dr. Pedro José Lahude; a Igreja Matriz e o Memorial Santo Sudário; a Divine Chocolates e a Lagoa da Garibaldi. O retorno está previsto para às 16h30min. O passeio terá custo de R$30 e inclui guia, transporte e visitação aos atrativos.

As reservas já podem ser feitas através do fone (51) 3751 3777 ou (51) 99707 8091, na Amturvales. Quem não agendar com antecedência, poderá procurar o estande do Roteiro Encantado, que ficará junto com o estande da Prefeitura Municipal de Encantado, na área externa, logo na entrada do Parque João Batista Marchese e programar o passeio.

Além do passeio turístico, a Suinofest terá mais atrativos para todas as idades. Haverá Feira Comercial, Industrial e Serviços, Agroindústrias, Artesanato, Praça de Alimentação, Restaurante, Espaço Cultural e Brinquedos Infláveis. A Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A entrada no Parque é gratuita.

Organize o seu grupo de amigos e venha nos visitar.

Volto nos próximos dias com mais informações e dicas de Turismo!!!

Desejo a todos um ótimo final de semana!!! Abraços

Por Lizeli Bergamaschi – Bacharel em Turismo – Turismóloga