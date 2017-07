Roupas infantis podem ser doadas para o Gabinete da Primeira Dama

Em função do sucesso da Campanha Municipal do Agasalho 2017, muitas pessoas procuraram o Gabinete da Primeira Dama a procura de roupas,calçados, cobertores e acessórios de inverno, principalmente infantis.

Em virtude disso, a Primeira Dama, Joice Locatelli, optou em estender a campanha até o final do mês de agosto para o recebimento apenas de agasalhos infantil, principalmente para crianças recém nascidas.

O Gabinete da Primeira Dama conta mais uma vez com a mobilização da comunidade bom-retirense para alcançar mais este objetivo. As doações podem ser feitas diretamente no Gabinete da Primeira Dama, localizado junto ao Centro Administrativo Municipal. Informações podem ser obtidas pelo fone 3766-1255.