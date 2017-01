Ruas recebem melhorias

Após um período prolongado de chuvas, que impediam a manutenção das vias no município, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, realiza uma série de melhorias nas ruas de Encantado.

Além da sequência de trabalhos na ciclovia do Jacarezinho, a estrada São José que liga o bairro Lambari ao Jardim do Trabalhador e a estrada de acesso à Linha Argola, estão sendo patroladas e recuperadas. O secretário de obras Artur Lopes de Souza, destaca que todas as vias serão melhoradas, dando prioridade para aquelas que estão em pior estado.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado