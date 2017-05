Sábado tem baile da Gincana Arroio do Meio com atração nacional

Neste sábado, dia 20, o salão Paroquial sedia o Baile da Gincana Arroio do Meio. O evento inicia às 20h, incluindo desfile para escolha de Gato e Gata da Gincana, cumprimento de tarefas com apresentações artísticas das equipes e show nacional com Mc Guimê.

A organização e realização da festa, incluindo a escolha, contratação e custeio do show e da estrutura do evento, está a cargo da TK Produções, do promotor arroio-meense Tetê Kerbes e Charão Produtora. Os ingressos antecipados estão à venda com estes promotores e com integrantes das equipes. O Município apoiará o evento de forma institucional, com montagem de palco e sonorização para cumprimento de tarefas das equipes.

Às 19h serão liberados os portões de acesso ao Salão Paroquial, mediante apresentação de ingresso. Às 20h cada equipe deve apresentar 30 integrantes para cumprimento de tarefas. Simultaneamente ocorre o coquetel entre jurados e candidatos à corte da Gincana. O desfile que definirá Gato e Gata do evento inicia às 21h. Logo após haverá cumprimento de tarefas, com apresentações artísticas das equipes. O show musical está previsto para 00h15min.

A 1ª Gincana Arroio do Meio ocorre no último final de semana de maio – 26, 27 e 28. O lançamento oficial foi em 15 de março, atendendo pedidos da comunidade e gincaneiros que durante mais de duas décadas participaram da extinta Gincana The Horse. Desde então, já foram realizadas diversas tarefas, envolvendo as cinco equipes participantes – Curê, Hashtag, México Peru, Hure Pook e Schtena – em competições esportivas e comunitárias. A organização está por conta da empresa Conte Comunicação e Marketing, contratada pela Administração Municipal por meio de processo licitatório. Ao final da competição as equipes serão premiadas com dinheiro e troféu, conforme classificação.

Texto: Ascom Arroio do Meio