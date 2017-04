Sábado tem baile da Terceira Idade do Grupo Alegria de Viver

Neste sábado (29), ocorre mais um baile dos grupos da Terceira Idade de Cruzeiro do Sul. Será na sociedade Três de Maio – Sampaio, sob coordenação do Grupo Alegria de Viver. A animação será da banda Integração, do município de Arroio do Meio. O ingresso será de R$ 6.

Roteiro de ônibus

Empresa Viasul: saída às 11h45min do Salão Rota Azul, passando por Desterro, Linha Lotes, São Miguel, Bom Fim, Curva do Canivete, até o local do evento.

Empresa Viamarsul: saída às 11h30min da igreja do Passo de Estrela, passando pelo antigo Bar do Moa, Centro, Glucostarck, Curva do Canivete, voltando pelo Centro, até o local da festa.

Empresa Viamarsul: saída às 11h45min do Canarinho de São Bento, passando pela Baiúca, Salão de São Rafael, Marcenaria Heineck, São Gabriel, Salão Ivo Reis, Picada Möhler, até o local.

Empresa Scherer: saída às 11h45min da Escola São Felipe, passando pela João Rambo Filho, Bar do Mindo, Ginásio da Linha Sítio, Sebe, 22 de Novembro, Boa Esperança, antigo trevo do pedágio, Espeto de Ouro, até o local do baile.

