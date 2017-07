Sábado tem Campanha de Descarte na Rua de Eventos

No sábado (22), ocorre a 22ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio, das 8h às 12h, na Rua de Eventos. Como de costume, serão recolhidos eletroeletrônicos, sucatas, lâmpadas fluorescentes, vidros de conserva e café, jornais, papelão, garrafas pet, pilhas e baterias, medicamentos vencidos e óleo de cozinha. Esses resíduos serão encaminhados para o descarte correto, numa parceria entre Prefeitura Municipal e empresas especializadas no ramo.

Os vidros de café descartados no primeiro semestre tiveram um destino nobre. A pedido da enfermeira Cristina Dalla Nora, o material foi encaminhado para o Banco de Leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, de Porto Alegre. A profissional atua na Capital e tem laços com Arroio do Meio, onde passa períodos de férias e descanso.

Numa das suas passagens pelo Município, Cristina acompanhou a movimentação da campanha na Rua de Eventos e mostrou interesse pelos vidros com tampa, que recentemente foram entregues à profissional de saúde pela Coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi. “Os vidros serão inicialmente encaminhados para esterilização, para depois serem destinados às doadoras de leite materno, retornando posteriormente com leite para a UTI neonatal”, explica a enfermeira. “O leite materno salva vidas”, reforça, elencando diversos benefícios físicos e psíquicos do consumo do leite materno nos primeiros meses de vida de uma criança. Dia 1º de agosto é comemorado o Dia Mundial da Amamentação.

Texto: Ascom Arroio do Meio