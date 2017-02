Sábado tem mobilização contra o mosquito

A reprodução do Aedes aegypti, também conhecido como o “mosquito da dengue”, costuma ser mais intensa durante o verão. O mosquito, que também é o transmissor da chikungunya e do vírus zika, não escolhe o bairro ou casa para se reproduzir. Ele precisa apenas de locais com água parada e limpa. Por isso, o cuidado para evitar a sua proliferação deve ser feito por todos. A principal ação para prevenção dessas doenças é evitar o nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou medicamentos que combatam a contaminação.

Para chamar a atenção sobre a importância da limpeza para eliminação dos focos do Aedes aegypti, a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente de Encantado, estará com sua equipe nas ruas neste sábado (4) pela manhã, distribuindo adesivos, cartazes e folders explicativos, com dicas de prevenção para eliminar o mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya, bem como sobre os sintomas das doenças e características do mosquito. O QG contra o mosquito estará montado na esquina da Júlio de Castilhos com Padre Anchieta. Em caso de chuva a ação será transferida para o próximo sábado.

Texto: Ascom Encantado