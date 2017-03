Sala de Aprendizagem reinicia atividades após recesso escolar

A Sala de Aprendizagem, localizada junto à Biblioteca Padre Alberto Trässel e ao Telecentro Municipal, reiniciou as atividades após o recesso de férias.

Teatros, Cinemão, Hora do Conto, teatro de fantoche, aula de reforço e atividades diversas incluindo alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil são realizados no espaço, sob a Coordenação de Marilei Silva Vargas, nova Diretora do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paverama.

Nesta semana houve uma reunião entre diretores, equipe da Secretaria de Educação e a responsável pela Sala de Aprendizagem para definir a programação do ano de 2017 e as dinâmicas de funcionamento.

A Biblioteca Padre Alberto Trässel tem um grande acervo de livros e está à disposição da população de forma gratuita. Interessados em desfrutar dos livros, basta se dirigirem à Biblioteca com documentos de identificação e fazer seu cadastro.

Da mesma forma o Telecentro Municipal, que oferta acesso à internet, digitação e pesquisas nos computadores não tem nenhum custo. “Este é um espaço destinado a cultura, ao saber e a aprendizagem. Alunos e munícipes em geral estão convidados para prestigiar o espaço literário” disse Marilei. A Biblioteca e o Telecentro abrem das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Texto: Ascom Paverama