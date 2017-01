Sala de fisioterapia é inaugurada em Arvorezinha

Pela primeira vez na história do município, Arvorezinha possui uma sala de fisioterapia, com custo zero para a população. O espaço foi inaugurado pelo prefeito interino Jaime Borsatto, na sexta-feira, dia 13 de janeiro. O secretário da Saúde Mauricio Sebalhos Camargo e profissionais da Unidade de Saúde também participaram do ato inaugural.

Os atendimentos são realizados pelo fisioterapeuta Alisson Trindade e ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras, na Unidade Básica de Saúde do Centro e aos sábados em residências de pessoas acamadas, debilitadas e idosos com dificuldades de se deslocar até a UBS.

O secretário da Saúde Maurício falou das melhorias que estão sendo realizadas na Unidade Básica de Saúde. “Nosso objetivo é oferecer um atendimento ainda melhor a nossa população”, disse, anunciando que será realizado processo seletivo para a contratação de mais dois médicos. “Nosso compromisso é com o povo de Arvorezinha”, destacou.

Borsatto frisou que é a primeira vez na história de Arvorezinha, que a população conta com este tipo de atendimento. “É uma honra estar inaugurando a sala de fisioterapia, mais um serviço oferecido ao nosso povo de Arvorezinha, com profissional qualificado”, destacou.

