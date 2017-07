Salmo Dias assume a presidência da Famurs

O prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias, foi empossado, na quinta-feira (06), como presidente da Famurs. O ato ocorreu durante o 37º Congresso de Municípios. Recebendo o cargo do ex-prefeito de Arroio do Sal Luciano Pinto, Salmo comandará a entidade na gestão 2017-2018. O novo presidente iniciou seu mandato com discurso no qual reforça a importância da política neste momento de crise. “Quando exercida de forma democrática, ela é a única maneira de conduzir o país ao desenvolvimento, oferecer oportunidades e realizar sonhos que não podemos realizar sozinhos”, reforçou.

Para o prefeito, o municipalismo é a estratégia mais correta para aperfeiçoar o uso dos recursos públicos. “Com mais autonomia para os municípios, daremos um melhor retorno aos cidadãos”. Salmo demonstrou esperança diante do momento de dificuldades: “Convido todos para sermos otimistas. Crises são, em certa medida, necessárias. Nossa nação está repensando coisas que deixamos de lado nos últimos anos. Decisões fundamentais estão sendo encaradas agora, e a conjuntura acaba sendo uma janela para as reformas, como a do Pacto Federativo”.

Diálogo e união

Salmo destacou a importância da entidade nesse contexto de mudanças, em que o diálogo e o conhecimento acumulado possuem papel fundamental. “As pessoas vivem nos municípios. Os prefeitos representam seu povo junto aos governos. E a Famurs reúne e representa todos os prefeitos. Quando o governo conversa com Famurs, conversa com os 497 municípios gaúchos e com todo o povo”, pontuou.

Ao finalizar, convocou os gestores municipais a trabalharem cada vez mais próximos. “Precisamos estar unidos, buscando, em nossas comunidades, a energia para enfrentar os desafios do dia a dia. E oferecer, neste momento tão delicado, nossa parcela de dedicação e de trabalho.”

Despedida de Luciano Pinto

O presidente Luciano Pinto despediu-se da presidência da Famurs, nesta quinta-feira (6/7), durante a solenidade de posse da nova diretoria. No discurso, entre as conquistas, destacou a repatriação de recursos do exterior, a redistribuição do ISS, a venda da folha de pagamento das prefeituras, a liberação de recursos para os municípios em emergência, o reajuste do transporte escolar e o pagamento de atrasos da assistência social. “Somando tudo isso, conquistamos quase R$ 1,7 bilhão para as prefeituras do Rio Grande do Sul. Um montante que faz a diferença para as nossas comunidades”, ressaltou.

No aspecto institucional, citou as relações construídas com Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público e imprensa. “Porém, a nossa principal parceria foi com o Tribunal de Contas. É um legado que a nossa gestão deixa para o futuro”, comemorou. Luciano também comentou os encontros promovidos pela Famurs no interior do RS. Foram, ao todo, 44 reuniões em todas as regiões do estado.

Diretoria da Famurs gestão 2017/2017

Presidente

Salmo Dias de Oliveira (PP)

Rio dos Índios – Amzop

1º Vice-Presidente

José Francisco Soares Sperotto (PTB)

Guaíba – Granpal

2º Vice-Presidente

Evandro Agiz Heberle (PSDB)

São Jerônimo – Asmurc

3º Vice-Presidente

Silvânio Antônio Dias (PSB)

Três Palmeiras – Amzop

1º Secretário

Carlos Rafael Mallmann (PMDB)

Estrela – Amvat

2º Secretário

Luiz Felipe Brenner Machado (PDT)

Santa Margarida do Sul – Amfro

1º Tesoureiro

Margarete Simon Ferretti (PT)

Nova Santa Rita – Granpal

2º Tesoureiro

Eduardo Buzzatti (DEM)

Pejuçara – Amuplam

