Santa Clara do Sul divulga resultado de concurso público

O Executivo publicou na sexta-feira (03), edital com a classificação final dos candidatos que fizeram o concurso público para educador infantil e servente. O resultado está disponível no link Concursos Públicos localizado no site www.santaclaradosul-rs.com.br.

Quanto ao cargo de professor de séries iniciais, a lista dos aprovados foi homologada e os candidatos têm até sexta-feira, dia 9, para apresentar os títulos, sendo que os classificados serão conhecidos no dia 23 de fevereiro.

Ao todo, 253 candidatos participaram dos exames. Desses, 174 se inscreveram ao cargo de professor de séries iniciais, 62 para educador infantil e 17 para servente. As provas foram aplicadas no dia 14 de janeiro, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Médio Santa Clara.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Santa Clara do Sul