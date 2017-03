Santa Clara do Sul terá cinco dias de festividades

Para marcar a passagem dos 25 anos de emancipação político-administrativa de Santa Clara do Sul, o governo municipal programou uma série de atividades culturais e musicais entre os dias 16 e 20 de março.

Uma das atrações é a unidade móvel do Sesc, denominada de RecreArt, onde ocorrerá a maioria das apresentações durante os cinco dias de festividades. Estão previstos vários espetáculos teatrais, com destaque para “O Homem Banda”.

Outro show aguardado pelo público é o da Orquestra de Concertos de Lajeado (Oclaje). Da mesma forma, haverá contação de histórias com o escritor Kalunga, baile da terceira idade, sessão de cinema e reunião solene da Câmara de Vereadores.

No domingo, dia 19, a programação será realizada no Parque Multiesportivo Odilo Klein. Nos demais dias, as atividades ocorrerão no Clube Centro de Reservistas. Toda a comunidade está convidada a prestigiar as atrações.

O prefeito Paulo Kohlrausch observa que a comunidade santa-clarense tem muitos motivos para comemorar neste dia 20 de março, quando completa 25 anos. Segundo ele, o trabalho dos líderes emancipacionistas, dos gestores públicos e dos cidadãos tornou o município um dos melhores lugares para se viver no Estado. “Somos referência em saúde, educação, infraestrutura e qualidade de vida. Temos convicção de que estamos no caminho certo e de que unidos faremos uma cidade ainda melhor”.

Programação:

16/03 – RECREART

Local: Clube Centro de Reservistas

9h – Momento Cívico;

9h30min – Palestra com o prefeito Paulo Cezar Kohlrausch aos alunos do Ensino Médio e aos alunos dos anos finais da Escola Estadual Santa Clara e da EMEF Frei Henrique de Coimbra;

10h30min – Teatro: I-Mundo Grupo Mototóti;

15h – Contação de história com o escritor Kalunga;

Tarde de recreação para os alunos da EMEI Pequeno Mundo.

17/03 – RECREART

Local: Clube Centro de Reservistas

Recreação para os alunos das séries iniciais das Escolas Municipais e Escola Estadual;

9h30min – Espetáculo “Historicletas” – Grupo Makki;

15h – Espetáculo “Historicletas” – Grupo Makki;

Durante o dia haverá brinquedos infláveis para as turmas que assistem aos espetáculos.

18/03 – RECREART

Local: Clube Centro de Reservistas

13h30min – Baile para a terceira idade com a Banda Show Brass;

Brinquedos infláveis, Feira do Produtor Rural, Feira de Artesanato e Tenda do Chimarrão;

17h – Espetáculo “A Princesa Engasgada”;

20h – Sessão de Cinema: O Menino e o Mundo (traga sua pipoca e seu chimarrão).

19/03 – RECREART

Local: Parque Multiesportivo Odilo Klein

16h – Música ao vivo: Alison e Banda;

17h – Espetáculo “O Homem Banda”;

18h – Show da Orquestra OCLAJE (traga sua cadeira e seu chimarrão).

20/03

Hora cívica nas Escolas Municipais;

20h – Sessão solene da Câmara de Vereadores, no Clube Centro de Reservistas.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul