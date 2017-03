Saques do FGTS iniciam hoje; quase sete mil encantadenses serão beneficiados

Começa hoje (10) o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Nos cinco meses em que serão realizados os saques, 6909 encantadenses terão direito ao benefício, o que dará um incremento de R$ 6.169.654,88 na economia local.

Conforme a gerente geral da Agência da Caixa Econômica Federal de Encantado, Maurília Teles de Bispo, a partir desta sexta –feira os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro iniciam os saques. A partir de 10 de abril, será a vez dos aniversariantes de março, abril e maio. De 12 de maio em diante, os nascidos em junho, julho e agosto. A partir do dia 16 de junho, os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro e de 14 a 31 de julho, os nascidos em dezembro.



A partir de hoje: 1.119 pessoas devem sacar R$ 988.295,58 Saques em Encantado:1.119 pessoas devem sacar R$ 988.295,58 Depois de 10 de abril: 1.728 recebem R$ 1.548.969,61 12 de maio: 1.738 trabalhadores devem retirar R$1.572.482,27 16 de junho: 1.741 sacam o equivalente a R$1.570.346,10 14 de julho: 583 trabalhadores retiram R$ 489.561,32

“Para esta primeira etapa teremos abertura com duas horas de antecedência. Abriremos às 8h nos dias 10, 13 e 14 de março. O atendimento no sábado dia 11, será das 9h às 15h, exclusivamente para atendimento e saques de FGTS inativo. Na terça feira será avaliada a necessidade de manutenção do horário diferenciado”, explica a gerente.

Como sacar:

Os clientes da Caixa com saldo no FGTS Inativo poderão ter o crédito em sua conta. Os demais devem realizar os saques da seguinte forma: saques até R$ 1.500 por conta podem ser efetuados nos Caixas Eletrônicos apenas com a Senha do Cartão Cidadão; saques até R$ 3.000 por conta, podem ser efetuados com Cartão Cidadão e Senha nos Caixas Eletrônicos e nas Lotéricas; acima de R$ 3.000 serão pagos nos guichês de caixa mediante apresentação de documento de identificação (RG, CNH ou CTPS modelo novo) e em caso de valores superiores a R$ 10.000 é necessário a apresentação do Termo de Rescisão ou Carteira de Trabalho que comprove o vínculo empregatício do valor que está sendo sacado.

Quem tem direito ao saque?

Caso a pessoa tenha trabalhado até 31 de dezembro de 2015 e não tenha sacado o FGTS ao sair do emprego (isso acontece nos casos em que o trabalhador tenha pedido demissão ou tenha sido demitido por justa causa), ela tem direito ao saque. Contas que estavam ativas em 31 de dezembro de 2015 e contas ativas não terão o saque do FGTS permitidos neste ano.

Como consultar o saldo das contas inativas?

A Caixa tem disponibilizado alguns canais para a população consultar o saldo das contas do FGTS inativas. São eles: aplicativo do FGTS, site da Caixa, SMS, telefone e agências. Em todos os casos, é necessário ter o número do seu NIS/PIS, título de eleitor e documentos de identidade. Veja o passo a passo para consulta em cada um dos canais.

Aplicativo: a primeira coisa que você terá que fazer é baixar o aplicativo. Isso pode ser feito na loja de aplicativos do seu smartphone (Play Store, Apple Store, Microsoft Store). Depois disso, você vai precisar do número do seu NIS para cadastrar uma senha. Depois de feita a senha, é preciso confirmar ou atualizar o seu endereço residencial.

Site: depois de acessar o site da Caixa, você vai entrar na aba Benefícios e Programas e, depois, em FGTS. Em seguida, clique Consulte seu FGTS. Assim como no aplicativo, você terá que cadastrar uma senha para o número do seu NIS.

SMS: caso você já tenha cadastrado a senha para o acesso à internet, é possível pedir para que o banco envie as informações sobre o FGTS para o seu celular. Só é preciso preencher os dados na página ou, ainda, ir a uma agência para fazer a adesão ao serviço, que é gratuito.

Telefone: é possível consultar o saldo do FGTS por meio do número 0800 726 0207. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h, aceitando chamadas originadas de telefones fixos e celulares. É preciso ter o número do seu NIS/PIS, endereço e documentos em mãos para fazer a consulta.

Agências e lotéricas: também é possível verificar o saldo em agências da Caixa Econômica Federal e em lotéricas. No caso das lotéricas, é preciso ter o Cartão do Cidadão. No caso das agências, é preciso o número do NIS/PIS, endereço e documentos em mãos.

Texto: Portal Região dos Vales