Saúde amplia horários para atendimento de trabalhadores

Preocupada com a saúde dos imigrantenses que têm dificuldade de buscar atendimento em razão dos horários de trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social ampliou diversos horários para atender esta faixa da população.

Inicialmente, o Centro de Saúde passou a ser aberto no terceiro sábado de cada mês, para realizar o exame citopatológico, atualização de vacinas e esclarecimento de dúvidas.

Também, nas segundas-feiras a partir do meio-dia, são realizadas consultas exclusivamente para trabalhadores, mas para isso é necessário agendamento. Além das consultas, também será disponibilizada a segunda-feira, a partir do meio-dia para o recadastramento do Cartão do SUS, retirada e agendamento de exames, também, exclusivamente para trabalhadores. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1031, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante