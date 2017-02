Saúde anuncia mudança no horário para entrega das autorizações de fisioterapias

A partir deste mês de fevereiro o horário para a entrega das autorização para as sessões de fisioterapia, liberadas pelo Município, irá mudar. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, o horário passa para às 14h e não mais às 7h.

Conforme os profissionais da Secretaria, o objetivo é facilitar o acesso para as pessoas do interior, pois muito dependem de ônibus e não conseguem chegar até às 7h. Além disso, também para terminar com as filas desnecessárias que se formavam durante a madrugada.

O dia para marcação segue o mesmo, todo o dia 5 de cada mês. Caso o dia 05 for no sábado ou domingo, passa automaticamente para a segunda-feira seguinte.

Atualmente são 48 autorizações por mês, sendo 33 via Sistema Único de Saúde (SUS) e mais 15 complementares. A Secretaria estuda uma forma para ampliar o número, tendo em vista a demanda. Contudo, no momento os profissionais continuarão liberando uma autorização por pessoa na fila.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul