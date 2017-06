Saúde bucal: gestantes são orientadas sobre pré-natal odontológico

O encontro de gestantes do mês de junho teve como tema pré-natal odontológico. A atividade ocorreu na manhã da sexta-feira, dia 16, e foi realizada no auditório da Unidade Básica de Saúde. O objetivo do grupo, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, é compartilhar experiências e transformar o momento em uma oportunidade para esclarecimento de dúvidas e solução de angústias e medos, sentimentos comuns nesta fase.

O assunto foi ministrado pela técnica em enfermagem Eliane Neuhaus e a odontóloga Guadalupe Dumcke Cobalchini. As profissionais falaram sobre higiene oral, placa bacteriana, cáries, gengiva sangrante e a importância de consultar-se logo no início da gestação. “Com a gravidez, aumenta o fluxo sanguíneo gengival, facilitando a ocorrência de gengivite. Por outro lado, a gestante muda hábitos alimentares de higiene, o que faz com que aumente a placa bacteriana, assim temos a ocorrência de gengiva sangrante, cáries, dentes fraturados e restaurações caindo. Desta forma, é necessário saber que é permitido ir ao dentista, é possível realizar raio-x, fazer anestesia e tomar medicações, mas o ideal é evitar tudo isso”, orienta Guadalupe.

A dentista explicou ainda que no momento que a o bebê nascer a saúde da mãe deve estar em dia a fim de evitar a transmissão de bactérias causadoras de cáries. Uma dieta equilibrada também é importante. “O cálcio dos dentes da mãe não passam para os do bebê. Na verdade são oriundos da alimentação da mãe. Uma dieta equibilida e uma mãe saudável gera filho com dentes saudáveis, uma vez que os dentes de leite são formados a partir da 6ª semana e os permanentes a partir do 5º mês. Por isso devemos pensar que a boca faz parte do corpo e é tão importante quanto todos os órgãos”, sustenta.

O próximo encontro está previsto para ocorrer dia 14 de julho, em horário a ser definido. Desta vez o público-alvo serão os pais. O tema será “paternidade consciente” sobre parte normal e cesária e deve se estender até o mês de agosto.

Texto: Ascom Colinas