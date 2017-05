Saúde promove Campanha de Vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola

Com o objetivo de colocar em dia a vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Westfália realizou no sábado, dia 29 de abril, uma Campanha de Vacinação voltada a crianças e adolescentes com idades entre 5 e 15 anos. Na data, a UBS ficou aberta das 7h30min às 11h30min e das 13 às 17 horas.

Conforme o Setor de Enfermagem, em torno de 80 atendimentos foram realizados no dia, somando-se casos de vacinação e de orientação. “Nossos objetivos de vacinação e orientação foram alcançados”, considera a técnica de enfermagem, Ana Paula Goldmeyer.

Aqueles que não puderam comparecer no dia 29 de abril, podem vir à UBS em qualquer dia e horário da semana, munidos da Caderneta de Vacinação. A Unidade Básica de Saúde atende das 7h30min às 11h30min e das 13 às 17 horas.

Texto: Ascom Westfália