Saúde realizará roteiro no interior para vacinar contra a gripe

Para melhor atender a demanda e facilitar o acesso à vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Imigrante realiza um roteiro pelo interior do município, no dia D da campanha nacional de imunização contra a influenza, no dia 13 de maio.

A mobilização tem o objetivo de conter o avanço da doença, principalmente no inverno, quando as baixas temperaturas contribuem para a circulação dos vírus causadores de doenças respiratórias.

A vacina protegerá as pessoas dos grupos de risco contra três subtipos do vírus da gripe, incluindo o do tipo A. A campanha inicia no dia 17 de abril e segue até o dia 19 de maio. No sábado, 13 de maio, as unidades de saúde do município estarão abertas para aplicação da vacina, e a equipe também estará se deslocando para o interior, conforme o roteiro:

– 8 horas – Arroio da Seca Baixa, no salão da Comunidade;

– 9 horas – Linha Herval, no salão da Comunidade;

– 10 horas – Linha Imhoff, na sede do Avante;

– 13h30min – Linha Rosenthal, no salão da Comunidade;

– 14h30min – Linha Rechts, na sede do Colonial;

– 15h30min – Vale da Harmonia, no Capitel Santo Antônio.

O público alvo para a vacinação contra a gripe são crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades (doenças crônicas respiratórias, do coração, baixa imunidade, diabetes e outras), indígenas aldeados, e público penitenciário. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1031, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante