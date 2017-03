A Secretaria Municipal da Saúde de Estrela tem novos números de celular para a marcação de consultas na Unidade Móvel, agendamento de transporte e plantão do Setor de Transportes. O número da Unidade Móvel de Saúde é (51) 9 9575-6857. Para a marcação de transporte o número é o (51) 9 9575-6043, com o coordenador Luís Kalsing, e o número do plantão do Setor de Transportes (ambulâncias), para chamados das 6h às 22h, é o (51) 9 9575-6387.

Texto: Ascom Estrela