Saurb realiza limpeza no Parque do Engenho, em Lajeado

As equipes da Secretaria da Agricultura e Urbanismo (Saurb), realizam nesta terça-feira (27) a limpeza do arroio do Parque do Engenho. O serviço visa evitar a mortandade de peixes devido a falta de oxigênio.

Alguns peixes morreram e já foram removidos. A Saurb limpou o canal de saída de água para o moinho. Um vazamento na barragem, fazia com que o lago esvaziasse.

Obras

Já as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosur), trabalham nesta terça-feira (27) na construção do acesso ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFSul) Lajeado que está em fase de conclusão da obra do prédio.

Os servidores também realizaram na manhã desta terça-feira a recuperação do asfalto da avenida Benjamim Constant, no bairro Montanha.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado