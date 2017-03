Secel promove aulas de Stand Up Paddle no dia 11

O próximo dia 11 será de diversão no Rio Taquari. A prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em parceria com a Escola Chiquinho Oliveira SUP TEAM proporcionará uma clínica de Stand Up Paddle. A atividade será ministrado pelo educador físico João Francisco Oliveira, que auxiliará os participantes com toda a parte teórica e prática.

Também será disponibilizado todo o material para a atividade, além da segurança dos participantes. A idade mínima para participar é de oito anos. O evento também contará com a presença da Rabbit Surfboards, que estará expondo modelos de pranchas e oferecendo dicas sobre materiais e medidas das mesmas.

Os interessados deverão comparecer no Porto dos Bruder, no centro da cidade, usando trajes esportivos. As inscrições são gratuitas e ocorrem no local do evento.

Texto: Ascom Lajeado