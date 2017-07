Secretaria da Agricultura aceita encomenda de frutíferas

A Secretaria da Agricultura e Gestão Ambiental está aceitando encomendas de mudas de frutíferas, de alto padrão genético e sanitário. A participação do Município é na intermediação da compra e entrega, aos interessados, no pátio da Prefeitura. A equipe técnica da Secretaria oferece orientação para o plantio e cultivo, tais como irrigação e área mais apropriada para cada espécie. O objetivo é incentivar a ornamentação das pequenas propriedades e também a diversificação e enriquecimento da alimentação das famílias dos produtores rurais do Município.

Texto: Ascom Progresso