Secretaria da Agricultura de Cruzeiro do Sul retoma parceria com inseminadores artificiais

O município de Cruzeiro do Sul, por meia da Secretaria da Agricultura, informa que a partir desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, foi retomado o serviço, em parceria, com os profissionais que realizam inseminação artificial em bovinos. Conforme o coordenador da Secretaria, Gerson Kolling, o serviço estava suspenso desde o mês de outubro de 2016. Ele observa que a partir deste mês o município volta a auxiliar com o deslocamento do inseminador até a propriedade rural. “A prefeitura paga R$ 19,80 por deslocamento até a propriedade. O restante, como o semen e o serviço do profissional, é por conta do solicitante”, esclarece.

Como é chamamento público, há uma série de profissionais que podem ser escolhidos, a disposição do produtor rural. “Temos uma lista, e o agricultor pode escolher o de sua preferência”, diz Kolling. Os nomes e contatos de cada inseminador estão a disposição na Secretaria ou no Posto Veterinário, onde podem ser consultados.

Para que o solicitante seja atendido durante a manhã, é necessário pedir o serviço até às 9h. Caso a inseminação seja para a tarde, o contato precisa ser feito até às 15h. Após este horário, será agendado para o dia seguinte. Isso de segundas-feiras até sábados. Em domingos, o atendimento é feito apenas no período da manhã, sendo necessário o agendamento, no máximo, até às 9h.

Serviços

A Secretaria da Agricultura destaca alguns serviços essenciais que foram realizados durante o mês de janeiro. Conforme Gerson Kolling, o primeiro mês do ano encerrou com o fechamento de 159 silos e o enterro de 43 animais.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul