Secretaria da Educação abre período de matrículas para o ano letivo de 2018

Estão abertas as matrículas, rematrículas e/ou inscrições para o ano letivo de 2018 nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de Ensino de Encantado.

Fica estipulado, durante o horário de funcionamento das escolas, o período de 30 de outubro a 10 de novembro, para rematrícula e inscrição para o ingresso na Pré-Escola, 1º ano e demais anos do Ensino Fundamental nas escolas da rede municipal.

A matrícula para os alunos novos, previamente inscritos na Pré-Escola, 1º ano e demais anos do Ensino Fundamental será no período de 13 a 24 de novembro de 2017. As matrículas, rematrículas e/ou inscrições dos alunos menores de 18 anos deverão ser efetivadas pelos pais e responsáveis nas respectivas escolas. Para as novas matrículas deverão ser apresentados os documentos previamente solicitados no ato da inscrição.

Mais informações na secretaria da Educação e Cultura, no Centro Administrativo ou pelo fone (51)3751-0109.

Texto: Ascom Encantado