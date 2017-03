Secretaria da Educação organiza a centralização da lista de espera das Creches e EMEIS

De acordo com os indicadores do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o município de Bom Retiro do Sul está atendendo 70% da demanda destinada às crianças menores de quatro anos de idade, acima da meta prevista pelo Plano Nacional de Educação que é de 50% até 2020. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) demonstra dedicação e preocupação em ouvir os anseios das famílias que necessitam de vaga e não encontraram.

O primeiro passo será centralizar as listas de espera na SMEC. O objetivo é fazer uma análise real da demanda, já que muitos educandos encontram-se na lista de espera de mais de uma escola. Além disso, evitará supostas dúvidas dos pais em relação ao chamamento.

Outra estratégia que, de acordo com a secretária Cristiane, é de fundamental importância para aprimorar o trabalho pedagógico nas Escolas de Educação Infantil, foi a atuação da Coordenadora de Secretaria, Jussara de Souza Brandão uma vez por semana nas escolas. Jussara acompanhará de perto o trabalho realizado pelas professoras, educadoras e estagiárias, auxiliando-as nas tarefas diárias e projetos pedagógicos que contribuem para o desenvolvimento dos alunos. Jussara afirma, ainda, que além do contato direto com as escolas estará disponível, também, aos pais.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul