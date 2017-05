Secretaria da Educação promove homenagem para as mães

A Secretaria Municipal da Educação está organizando um evento coletivo entre as escolas para homenagear as Mães. No dia 10 será exclusivo para os alunos da EMEI Gente Miúda, na própria escola. No dia 12, será no salão paroquial, envolvendo todas as demais escolas da rede municipal. Neste dia não haverá aula na parte da manhã. A programação inicia às 8h30min com café da manhã. Também haverá palestra, dinâmicas, distribuição de brindes e homenagens. Através de parceria com o SESC, o evento contará com a presença de uma nutricionista e uma educadora física, que falarão sobre o bem estar da mulher.

Texto: Ascom Progresso