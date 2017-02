Secretaria da Educação se reúne com as direções dos educandários

A Secretaria Municipal da Educação Cultura e Esportes (Smece), que tem a frente Anelise Assmann, definiu todo o quadro de diretores e está se reunindo com estes profissionais. Conforme a secretária, o objetivo é tratar das particularidades e necessidades de cada um. Os encontros com os diretores também são acompanhados pelas coordenadoras, da Educação Infantil Daniela Sehn e Ensino Fundamental Carine Inês Dullius, assim como a nutricionista Catia Dullius.

A secretária Anelise lembra que o ano letivo, com os alunos em sala de aula, inicia, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), no dia 20 de fevereiro. Antes disso, dia 14, haverá reunião com as diretoras e dia 16 tem a volta as aulas com os funcionários.

Quadro de diretores

EMEI Novos Caminhos – Simone Beatriz Puhl;

EMEI Maria Julieta – Luciani Kich;

EMEI Doce de Infância – Sandra Scheeren;

EMEI Vila Zwirtes – Bernadete Pochmann Rodrigues;

EMEI Trenzinho Alegre – Hosana Santana Fonseca;

EMEI Jacob Sehn – Daiane Horn;

EMEF São Felipe – Ana Roberta Franz;

EMEF 25 de Julho – Adriane Graeff Wollmuth;

EMEF 22 de Novembro – Janete Cristine Grohe;

EMEF Passo de Estrela – Letícia Heinen;

EMEF Jacob Sehn – Leonice Janete Bohnenberger;

EMEF Adelino Lopes da Silva – Grasiela Elena Jantsch;

EMEF Antônio Domingos Cíceri Filho – Cíntia Wiebbelling Müller.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul