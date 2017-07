Secretaria da Saúde adquire 11 cadeiras de rodas

A Secretaria da Saúde (Sesa) adquiriu 11 cadeiras de rodas que serão utilizadas para auxílio no atendimento prestado aos pacientes. O recurso para a compra das cadeiras é oriundo do Programa da Nota Fiscal Gaúcha. O valor do investimento foi de R$ 13.640,00.

As cadeiras serão encaminhadas nos próximos dias às Unidades de Saúde do município que ainda não possuem ou que precisam de mais cadeiras.

O destino das cadeiras:

– Centro de Saúde do Montanha

– Centro de Saúde do São Cristóvão

– ESF Jardim do Centro

– ESF Morro 25

– ESF São Bento

– ESF Santo Antônio

– ESF Santo André

– ESF Moinhos

– UBS do Bairro Universitário

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA – 2 unidades)

Texto: Ascom Lajeado