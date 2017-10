Secretaria da Saúde disponibiliza contraceptivo subdérmico

Um método contraceptivo de uso mais fácil passará a ser oferecido na rede pública de saúde de Lajeado. O medicamento Implanon tem o objetivo de auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade social e que não desejam engravidar. O anticoncepcional, que será disponibilizado pela Secretaria da Saúde de Lajeado (Sesa), é subdérmico, sendo injetado embaixo da pele do braço, e tem validade de três anos.

Inicialmente, a Sesa adquiriu 50 unidades do contraceptivo, que serão destinados de forma gratuita a mulheres indicadas pelos serviços da Secretaria, como o Serviço de Assistência Especializada (SAE), Caps AD e o Centro de Saúde da Mulher. O público-alvo serão as mulheres em situação de vulnerabilidade social, usuárias de drogas, moradoras de rua e portadoras do vírus HIV.

A assistente social e coordenadora do SAE, Waldirene Bedinoto, ressalta que esta é a primeira vez que o município disponibilizará este contraceptivo na rede pública de saúde. Além disso, “o Implanon é mais prático em relação a outros métodos, pois não precisa ter o controle diário, como os anticoncepcionais, nem tantos cuidados com higiene pessoal, como é o caso o DIU”, disse Waldirene.

Ainda nesta semana, a equipe da Sesa se reunirá a fim de ajustar e esclarecer todos os procedimentos para a realização dos implantes. As primeiras mulheres devem receber o contraceptivo já na próxima semana.

Além deste novo método contraceptivo, a rede de saúde do município disponibiliza outros métodos para a população, como os anticoncepcionais oral e injetável (de 1 e 3 meses), DIU de cobre e preservativos femininos e masculinos. Waldirene ainda lembra que o Implanon, assim como os outros métodos contraceptivos, têm a finalidade de prevenir a gravidez, e não as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

“O uso dos anticoncepcionais não tiram a necessidade da utilização dos preservativos. Eles devem ser usados concomitantemente, a fim de prevenir tanto a gravidez, quando doenças, como Sífilis, Herpes e AIDS”, disse Waldirene.

Sobre o contraceptivo subdérmico Implanon:

O Implanon é um método contraceptivo com duração de três anos. Injetado embaixo da pele do braço, ele libera hormônios diariamente, evitando assim a gravidez. Se desejar engravidar, a mulher pode procurar a rede de saúde pública para realizar a retirada do medicamento, sem nenhum dano à fertilidade. O investimento por unidade do Implanon é de aproximadamente R$ 900.

Texto: Ascom Lajeado