Secretaria da Saúde divulga dados de atendimento

O atendimento médico e o transporte de passageiros realizado nos Postos de Saúde do Centro e do bairro São Francisco no município de Bom Retiro do Sul está sendo destaque nos últimos meses. Muitas pessoas estão sendo beneficiadas com qualidade e atenção no atendimento médico, odontológico e vacinação, que são os serviços com maior procura.

Posto Central

O levantamento do primeiro trimestre do ano aponta 2.327 atendimentos médicos. Foram 753 no mês de janeiro, 710 em fevereiro e outros 864 em março. Já no atendimento odontológico foram 232 atendimentos no total, sendo 37 em janeiro, 122 em fevereiro e 73 no mês de março.

Outros números importantes que a Secretaria da Saúde divulga para a comunidade, são sobre a vacinação, ente o dia 02 de janeiro e 18 de abril foram 1.988 unidades. Teste do pezinho foram 55 amostras, consultas enfermagem materna 55 atendimentos e Triagem neonatal 55 avaliações.

O transporte e atendimento de passageiros é outro ponto satisfatório da Secretaria de Saúde, até o mês de março foram em média, 501 atendimentos em Porto Alegre e região metropolitana. Em municípios do Vale do Taquari e Rio Pardo foram 668 atendimentos. Na cidade e interior de Bom Retiro do Sul executados 202 atendimentos. Ainda neste período foram 44 Mamografias na cidade de Teutônia, outros 60 atendimentos com Oftalmologista em Encantado e 264 Hemodiálise em Lajeado.

Posto São Francisco

No Posto de Saúde do bairro São Francisco, o atendimento também está sendo satisfatório, entre o dia 02 de janeiro e 12 de abril, foram 1.029 Consultas Médicas, 113 Exames Pré Câncer e 60 visitas domiciliares. Alguns projetos que estão em andamento para o Posto do São Francisco é a Implantação de ambulatório para pequenos procedimentos, Carteira do idoso, Grupo antitabagismo e Grupo de Gestantes.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul