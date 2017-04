Secretaria da Saúde recebe veículo para transporte de pacientes

A Administração Municipal, através do prefeito Adroaldo Conzatti e o vice-prefeito Enoir Cardoso, entregaram na manhã do dia 31 de março, data de aniversário do município, um veículo zero quilômetro no valor de R$ 45 mil para a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente, Clarissa da Rosa Pretto Scatola.

O valor da aquisição do carro faz parte de uma emenda solicitada pelo vereador licenciado, secretário da Fazenda, Luciano Moresco junto ao deputado Marco Maia (PT). O recurso total da emenda conquistada foi de R$ 150 mil, no qual o restante será investido na aquisição de equipamentos para os Postos de Saúde do município.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado