Secretaria de Educação de Estrela faz cadastro para professor de música

A Secretaria Municipal de Educação de Estrela vai receber, no período de 26 a 30 de dezembro, inscrições visando cadastro reserva de profissionais para o ano letivo de 2017, para o cargo de professor de música. Os interessados devem se dirigir à Smed, localizada na Rua Pinheiro Machado, 343, no Centro (prédio da antiga Polar), no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h.

As inscrições serão presenciais e devem ser feitas pelo candidato ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato e poderes especiais. É necessário apresentar formulário de inscrição preenchido no local; curriculum vitae; cópia de certificados de cursos de extensão, na área de educação, realizados entre os anos de 2012 e 2016; documentos de identificação para preenchimento do formulário de inscrição (não é necessário cópia); cópia do comprovante da escolaridade exigida para assumir o cargo e cópia dos certificados de conclusão do Curso Normal, Pós-Graduação e/ou Mestrado (para fins de pontuação extra).

A remuneração, para uma jornada de 25h semanais, é de R$ 1.334,77 para nível médio e de R$ 1.735,20 para nível superior. O Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 020, com informações complementares, está disponível no site do município, no endereço WWW.estrela.rs.gov.br, em “Processo Seletivo”.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela