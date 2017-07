Secretaria de Educação disponibiliza Reforço Escolar para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paverama oferece aulas de reforço aos educandos. As aulas são ministradas por Marilei Vargas, que tem formação em pedagogia.

Cerca de 38 alunos, do 1° ao 5° ano, de diversas escolas do município, recebem em uma hora semanal no período matutino, aulas complementares de todas as matérias. As atividades são voltadas aos estudantes que apresentam dificuldades no aprendizado. As aulas acontecem na Sala de Aprendizagens, no Centro, onde os alunos tem estrutura para pesquisas, pois no local também está disponível o Telecentro Municipal.

“Os pais são minha base principal. Eles querem saber sobre o desempenho dos filhos. Quanto aos alunos eles tem muito interesse no aprendizado” destacou Marilei. O objetivo específico das atividades é permitir que o aluno compreenda o seu potencial, para superar suas dificuldades; criar condições favoráveis que levem os alunos a aproximar-se mais do conhecimento; explorar novas técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar as atividades, nas quais os alunos apresentam dificuldades e estimular o aluno a solucionar suas dúvidas, proporcionando um conhecimento amplo sobre o assunto estudado.

As turmas de reforço são definidas com base no desempenho escolar que apresentam em salas de aula, sendo os alunos encaminhados através de suas escolas. O reforço é dinâmico, interativo e, trabalhado coletivamente, reformulando atividades e construindo novos meios que levem os alunos a aumentar a autoestima e a “descobrir” suas habilidades e possibilidades.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama