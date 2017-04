Secretaria de Obras abre processo seletivo para cadastro reserva em diversas áreas

A Prefeitura de Estrela, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, abriu na terça-feira (25) as inscrições para processo seletivo (nº025/2017) que visa a formação de cadastro reserva de profissionais para diversas áreas de atuação. A seleção compreenderá os cargos de eletricista, marceneiro, mecânico, operário, pedreiro, pintor, soldador e operador de máquinas. Inscrições se estendem até o dia 02 de maio.

Para todas as vagas, carga horária de 40 horas semanais, mas salários distintos que variam conforme a função, com valores entre R$ 944,94 mais vale alimentação (operário) a R$ 2.174,21 mais vale alimentação (mecânico e soldador). As inscrições são presenciais, ou através de procurador, e devem ser efetivadas diretamente na Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Rua Julio de Castilhos, nº 380 – Centro, junto à sede da Prefeitura); das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

A contratação passará inicialmente por análise de currículo, demais documentações solicitadas e exigências formais, realizada dias 04 e 05 de maio. A divulgação dos classificados a realizarem as posteriores provas práticas ocorrerá dia 08, com prazos para recursos entre dias 09 e 10. O resultado final, com indicação dos nomes, também as datas e horários das provas, sairão dia 11. Mais detalhes como critérios de pontuação, requisitos exigidos e as referidas provas práticas que serão realizadas, nas respectivas áreas de atuação, podem ser conferidos no edital no site www.estrela.rs.gov.br

Texto: Ascom Estrela