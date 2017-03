Secretaria de Obras faz nova canalização entre Bairro Imigrante e Vila Barragem

Os moradores das ruas Mathias Vicente Diedrich e Reinoldo Oliveira (vias que ligam o Bairro Imigrante à Vila Barragem) temiam sempre que o tempo começava a se fechar. Isso porque, com a chuva, a canalização não supria a demanda de água e as casas eram inundadas. O problema se dava porque os bueiros eram pequenos e os canos, de apenas 30 centímetros de diâmetro, eram ineficientes.

No período de inverno, quando as chuvas são mais frequentes, segundo os moradores, a via ficava intransitável. Além disso, o acesso ficava alagado. De acordo com o morador Samuel Duarte da Silva, que reside na esquina das duas vias, o pedido para resolver o problema vem há mais de 10 anos. Em fevereiro deste ano, contatou o Secretario de Obras, Alessander Fritscher, que logo iniciou os trabalhos. “Eu já estava descrente que essa obra ia sair. Geralmente, essa via era lembrada apenas em dezembro para o Natal, quando a máquina ajeitava a estrada. Mas o nosso saneamento sempre foi esquecido. Dessa vez, pela forma que o secretário pegou as máquinas, eu achei que fosse demorar. Mas não, fiz o pedido e o secretário Alex resolveu. Foi bater e valer” conta o morador.

O secretário afirma que além da construção de quatro bueiros novos, será feita uma canalização com mais de 70 canos de 50 centímetros de diâmetro. “O objetivo é sanar o problema dessa comunidade e evitar que chuva escoe para as casas e terrenos. Conforme a condição orçamentária permitir, vamos indo ao encontro do anseio dos bom-retirenses” enfatiza o secretário.

Além desta obra, a Secretaria trabalhou com o patrolamento e colocação de material de três estradas importantes do interior do município: a Estrada do Cerro dos Gomes, a descida do Giseda (no Faxinal do Silva Jorge) e a descida do Maranata (na Beira do Rio).

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul