Secretaria de Obras recupera estradas nas linhas Atalho e Orlando

A Secretaria de Obras trabalha na recuperação de estradas gerais e acessos em Linha Orlando e Linha Atalho.

As equipes estão no local esta semana e trabalham na melhoria das condições de tráfego de carros e caminhões, assim como no alargamento das estradas, incluindo a abertura de valetas para escoamento da água. Bueiros também estão sendo construídos e até consertados.

Junto ao maquinário da prefeitura de Marques de Souza, está uma Escavadeira Hidráulica adquirida pelo Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8 (Cipae G8).

O equipamento foi comprado pelos oito municípios que compõem o Consórcio no ano passado e uma vez por mês ele é utilizado por uma cidade que integra o G8. Durante este mês a máquina está em Marques de Souza.

Texto: Ascom Marques de Souza