Secretaria de Saúde contrata novo pediatra

No dia 20 de abril iniciou suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde, o pediatra Ricardo Schmitt, que atenderá na Unidade Sanitária da Sede e no Posto de Saúde de Campo Branco, nas quintas-feiras. As consultas devem ser previamente agendadas no Posto de Saúde de referência, observando que casos de urgência também serão atendidos. O Pediatra foi recebido pela Secretária Antonela Barbatto, que deu as boas vindas ao profissional e ofereceu todo o suporte necessário para que o mesmo desenvolva um bom trabalho.

Texto: Ascom Progresso