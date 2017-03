Secretaria divulga cronograma de recolhimento de lixo

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade realizou a primeira coleta de lixo no interior deste ano, durante o mês de março. A coleta será realizada sempre na primeira segunda-feira de cada mês, com exceção de maio, por ser o feriado do dia do trabalhador, e na semana seguinte ser a semana do município.

Confira os dias de coleta:

– 03 de abril;

– 15 de maio;

– 05 de junho;

– 03 de julho;

– 07 de agosto;

– 04 de setembro;

– 02 de outubro;

– 06 de novembro;

– 04 de dezembro.

Já o lixo verde é recolhido todas as segundas-feiras. Em ambos os casos, pede-se a colaboração da população para que depositem o lixo nas ruas e estradas somente próximo ao período no qual será o recolhimento. Em caso de feriado na segunda-feira, o lixo verde será recolhido na terça-feira da mesma semana. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria ou pelo telefone 3754 1092, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante