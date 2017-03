Secretaria divulga cronograma de vacinação da febre amarela

A próxima etapa da vacinação contra a febre amarela será destinada aos moradores que residem no interior. É obrigatória a receita médica para pessoas com 60 anos ou mais. Além disso, é necessário levar a carteira de vacinação antiga e o Cartão SUS. É importante respeitar os dias de cada localidade. Qualquer dúvida, a população poderá entrar em contato com as equipes de vacinas. Informações pelo fone (51)3751-1107.

Confira o cronograma:

DATA LOCALIDADE LOCAL HORA TURNO 06-03-17 Segunda-feira LINHA ALEGRE PALMAS LINHA AZEVEDO SALÃO COMUNITÁRIO SALÃO COMUMITÁRIO SALÃO COMUNITÁRIO 08h00min às 09h00min 09h00min às 10h30min 10h45min às 11h20min MANHÃ 06-03-17 Segunda-feira LINHA CEDRO SALÃO COMUITÁRIO 13h30min às 14h30min TARDE 06-03-17 Segunda-feira SANTA CLARA E LAJEADINHO SALÃO DO LAJEADINHO 15h00 às 16h00min TARDE 07-03-17 Terça-feira LINHA ANITA SALÃO COMUNITÁRIO 13h30min às 14h30min TARDE 07-03-17 Terça-feira LINHA ARGOLA POSTO DE SAÚDE 14h45min às 15h30min TARDE 07-03-17 Terça-feira LINHA GARIBALDI SALÃO COMUNITÁRIO 15h45min às 16h30min TARDE 08-03-17 Quarta-feira LAMBARI ALTO SALÃO COMUNITÁRIO 08h00min às 09h30min MANHÃ 08-03-17 Quarta-feira PINHEIRINHO E VALE DOS PINHEIROS SALÃO DO PINHEIRINHO 10h00min às 11h00min MANHÃ 09-03-17 Quinta-feira BARRA DO GUAPORÉ POSTO DE SAÚDE 08h00min às 09h00min MANHÃ 09-03-17 Quinta-feira CHIQUINHA NA IGREJA 09h00min às 10h00min MANHÃ 09-03-17 Quinta-feira SÃO LUIS SALÃO COMUNITÁRIO 08h30min Às 09h30min MANHÃ 10-03-17 Sexta-feira BARRA DO COQUEIRO POSTO DE SAÚDE 08h00min às 09h00min MANHÃ 10-03-17 Sexta-feira SANTA TERESINHA SALÃO COMUNITÁRIO 09h30min às 10h30min MANHÃ 10-03-17 Sexta-feira LINHA DIVERTIDA SÃO BRÁS SALÃO COMUNITÁRIO 08h00min às 09h00min 09h30min às 10h30min MANHÃ 13-03-17 Segunda-feira SÃO ROQUE SALÃOCOMUNITÁRIO 08h00min às 09h30min MANHÃ 13-03-17 Segunda-feira SÃO MARCOS SALÃO COMUNITÁRIO 09h45min às 11h00min MANHÃ 13-03-17 Segunda-feira GUABIROBA NO SEU THOMÁS*** 14h00min às 15h00min TARDE 13-03-17 Segunda-feira AUXILIADORA SALÃO COMUNITÁRIO 15h30min às 16h00min TARDE 14-03-17 Terça-feira JACAREZINHO, VALE DO JACARÉ E CAMPI POSTO DE SAÚDE 08h00min às 11h00min MANHÃ

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado