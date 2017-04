Secretaria entrega vales para aquisição de sementes de forrageiras

Começou na última semana, a entrega dos vales para os agricultores de Cruzeiro do Sul fazerem a aquisição das sementes de forrageiras – aveia e azevém. Para ter direito, o produtor precisa ter tido vendas no seu Talão de Produtor, no ano de 2015. Os vales serão repassados de acordo com o valor adicionado gerado pela atividade de cada produtor. Produtores de leite tem um benefício maior. Conforme a Lei 1473-06/2016, o valor a ser repassado para os produtores de leite é de R$ 60 reais para compras no município e R$ 30 para compras fora, tendo um enquadramento de R$ 5 mil a R$ 10 mil no Talão. Para aquele que possui de R$ 10.000,01 até R$ 24 mil, o benefício é de R$ 110 para comprar em Cruzeiro, ou R$ 55 para comprar forrageiras fora do município. Para o agricultor leiteiro que tiver acima de R$ 24.000,01 no Talão, o valor é de R$ 170 para compras no município, ou R$ 85 para aquisição fora da cidade.

Para os demais produtores, os que tiverem de R$ 10.000,01 até R$ 24 mil, ganham R$ 60 para compras locais ou R$ 30 para fora. Aqueles que tiverem acima dos R$ 24.000,01 recebem R$ 110 para aquisição de forrageiras no comércio cruzeirense, ou R$ 55 para compra fora do município. Lembrando que o valor adicionado de cada produtor rural é obtido pela soma dos valores correspondentes às vendas de produção primária registradas no Talão de Produtor durante o ano civil imediatamente anterior, deduzidas as compras ou entradas de notas lançadas no Talão. Ao todo, conforme a Secretaria Municipal da Agricultura, serão 598 agricultores cruzeirenses beneficiados, o que representa um investimento de aproximadamente R$ 64 mil. Valor, em sua totalidade, proveniente de recursos próprios do município.

Para facilitar a entrega do benefício, a Secretaria desenvolveu um roteiro para o atendimento dos agricultores, por localidade. Até o dia 07 de abril, os produtores rurais da Linha Nova, 25 de Julho, Sampaio e Alto Picada Aurora receberam; de 10 a 13 de abril, produtores de Picada Aurora, Picada Augusta, São Bento e Linha Primavera; de 17 a 20 de abril, agricultores de São Rafael, São Gabriel, Casata e Sede; de 24 a 28 de abril, produtores do bairro Passo de Estrela, bairro Glucostarck, Bom Fim e São Miguel; de 02 a 5 de maio, agricultores de Desterro, Santarem, Lotes, Maravalha, Linha Sítio e Jaó; e de 8 a 12 de maio, produtores da Linha 22 de Novembro, Arroio Grande, Boa Esperança Alta e Baixa e demais que não retiraram nas datas anteriores. Todos devem fazer a retirada na Secretaria Municipal da Agricultura.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul