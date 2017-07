Secretaria prioriza recuperação de estradas

Após sucessivos dias chuvosos, foram verificados danos em diversas vias do interior. A Secretaria de Obras trabalha para melhorar as condições de trafegabilidade. Conforme o prefeito Paulo José Grunewal, as avarias causadas pela enxurrada foram menores devido ao trabalho preventivo realizado pela equipe nos últimos meses. “Abrimos valetas, bueiros e recuperamos boa parte das estradas. Isso minimizou os prejuízos”, destaca.

Segundo Grunewald, quase todos os pontos críticos foram recuperados e agora os trabalhos estão concentrados no patrolamento e colocação de material. O maior problema foi verificado na ponte que liga a Várzea às comunidades de Vila Haas, Nacional e Prass.

A força da correnteza arrancou parte das cabeceiras. “Em dois dias toda estrutura foi reconstruida e a passagem liberada”, afirma. Cita que o problema foi causado pelo alto volume de águas do arroio Forquetinha que alagou parte da várzea e interrompeu o tráfego de veículos e pessoas.

Conforme o prefeito os danos são causados pela erosão das margens, devido a mudança do curso normal do arroio nos últimos anos. “Em 2011 quando construímos a ponte, as águas seguiam por uma direção. Hoje a largura do leito aumentou em até 10 metros”, explica.

Caso o problema persistir, o Executivo estuda a possibilidade de ampliar a estrutura como ocorreu em Bauereck. A extensão foi aumentada em 14 metros. “Além de oferecer mais segurança, resolvemos o incômodo verificado a cada enchente”, explica.

Compra de bueiros

O Executivo recentemente efetuou a compra de 350 tubos de concreto nas bitolas de 30, 40 e 50 cm que serão utilizadas na manutenção das estradas e vias de acesso. Grunewald cita que em vários pontos é feita a substituição e a colocação de novos para melhorar a vazão das águas. “Evita prejuízos ou alagamentos em caso de volumes de chuva acima da média”, ressalta.

De acordo com Grunewald a equipe faz um trabalho completo. Além do patrolamento, é feita a limpeza das valetas, bueiros e o ensaibramento para garantir boas condições de trafegabilidade aos usuários das vias.

Novo secretário

Na última semana assumiu o cargo de secretário de Obras, o vereador Henrique Krüger. Com uma experiência de 35 anos como operador de patrola, pretende dar continuidade aos trabalhos de Paulo Becker, que passa a responder pela Pasta da Agricultura. “Agradeço a confiança do prefeito. Vou me esforçar ao máximo para fazer um excelente trabalho”, garantiu.

Esta semana, os serviços estão concentrados na recuperação de estradas e na colocação de material em pontos que ainda não tinham sido recuperados após a enxurrada. Com uma equipe de dez funcionários, dois caminhões, retroescavadeiras e patrola, o objetivo é melhorar a trafegabilidade.

Ressalta a agilidade com a qual foi liberado o trânsito na ponte. Foram colocadas vinte cinco cargas de pedras em dois dias. “Essa passagem encurta em até 12 quilômetros o acesso ao centro. Por isso nos empenhamos em desbloquear a via em pouco tempo”, destaca.

Passagem é importante

O açougueiro Marcelo Schumacher, 32, mora na Vila Haas. Em dias de chuva, quando se desloca de carro ao trabalho, utiliza a ponte. Destaca a importância da estrutura e a rápida recuperação por parte do município. “Sem ela teria que percorrer até 12 quilômetros para chegar ao mercado. Essa passagem é importante para todos. A estrutura é boa, pois do contrário a correnteza teria levado”, afirma.

Segundo Schumacher, com a destruição da estiva a comunidade ficou isolada e o problema só foi resolvido quando a administração anterior construiu a ponte. Na época passou a utilizar a ponte pênsil para chegar ao outro lado do arroio. “Me arrisco a passar com a moto em dias de tempo bom”, comenta.

Texto: Ascom Forquetinha