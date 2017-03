Secretaria realiza campanha de vacinação contra a febre amarela

Desde ontem (06) até o dia 21 de março, a Secretaria Municipal da Saúde realiza campanha de vacinação contra a febre amarela silvestre. O público-alvo são os moradores do interior do município, conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde. Para tanto, haverá roteiro nas comunidades.

Quem recebeu a dose da febre amarela na campanha promovida em 2009 não necessita se imunizar contra a doença nessa etapa, pois a vacina tem validade de dez anos. Já quem não se imunizou naquele ano deve procurar os locais de vacinação em suas localidades para receber a dose.

A febre amarela silvestre é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um arbovírus (vírus transmitido por artrópodes), que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. A doença é comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus.

A transmissão da doença ocorre por meio da picada dos mosquitos Haemagogus e Sabethes, que vivem em matas e vegetações à beira dos rios. Quando o inseto pica um macaco doente, torna-se capaz de transmitir o vírus a outros macacos e ao homem. A única forma de evitar a febre amarela silvestre é por meio da vacinação.

Roteiro de vacinação

– Dia 6 de março já foi realizado na casa de Marilene Soares, em Picada Passo Fundo;

– Dia 9 de março: de manhã, no Cruzeiro, em Nova Santa Cruz;

– Dia 10 de março: de manhã, no Salão da Amizade, em Alto Arroio Alegre;

– Dia 13 de março: à tarde, na capela de Picada Santa Clara;

– Dia 14 de março: de manhã, na Sercha, para moradores de Chapadão/Picada Stump;

– Dia 15 de março: de manhã, na ASER Sampainho, para moradores de Sampainho Alto/Baixo e Sampaio;

– Dia 20 de março: à tarde, na casa de Ingo König, em Sampaio;

– Dia 21 de março: à tarde, na casa de Ilson Sell, em Sampaio;

– Nas terças-feiras: o dia inteiro, no Posto de Saúde, para moradoras da Rua das Flores/ERS-413/Estrada geral do Canarinho.

(Observação: de manhã, o roteiro começa às 8h30min e na parte da tarde, às 13h30min)

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Santa Clara do Sul