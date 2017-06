Secretário determina investigação pela fuga de detento do sistema penitenciário

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) determinou a abertura de uma investigação interna para apurar todos os fatos decorrentes da fuga do detento Rudinei Lopes, ocorrida na última segunda-feira (25).

O apenado foi resgatado por comparsas após apresentar problemas de saúde e ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lajeado. Dois agentes penitenciários faziam a escolta do preso, em conformidade com as normas de segurança do sistema prisional. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Susepe, Rudinei possui domicílio em Lajeado e, desta forma, cumpre pena no presídio estadual localizado no município. Ele responde por roubo a veículo, roubo à residência e tentativa de homicídio.

Texto: Ascom Susepe