Secultur aceita doação de garrafas pet para lustres de Natal

A equipe da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur) de Estrela, sob a orientação da professora Neusa Akwa, continua trabalhando na confecção de lustres com garrafas pet, que vão enfeitar o calçadão da Rua Fernando Abott no período natalino. Ao todo serão 12 lustres iluminados, a fim de proporcionar uma decoração bonita e ao mesmo tempo barata e sustentável. Conforme a professora Neusa, em torno de 100 garrafas são utilizadas para a confecção de cada lustre e, por este motivo, segue a campanha para a arrecadação das embalagens, que devem ser transparentes. De preferência, segundo ela, de três litros. No entanto, também podem ser doadas as de 1,5 e 2 litros, que são mais adequadas para o trabalho que está sendo realizado, pois são todas recortadas.

As pessoas que quiserem colaborar podem entregá-las na Secultur, junto ao Centro de Cultura e Turismo Bertholdo Gaussmann, que está localizado na Rua Marechal Floriano, 433, no Centro, em Estrela. O horário de atendimento é das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

Texto: Ascom Estrela